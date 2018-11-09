ЄС обговорить санкції через "вибори" в ОРДЛО 19 листопада

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейський Союз обговорить питання щодо запровадження санкцій через так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей 19 листопада під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Про це написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.