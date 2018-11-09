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ЄС обговорить санкції через "вибори" в ОРДЛО 19 листопада

ЄС обговорить санкції через "вибори" в ОРДЛО 19 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейський Союз обговорить питання щодо запровадження санкцій через так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей 19 листопада під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Про це написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні, коли зустрінуться у Брюсселі 19 листопада. Будуть обговорюватися "вибори" на Донбасі та можливість запровадження санкцій щодо деяких організаторів. Азовське море і Крим також будуть на порядку денному", - написав Йозвяк.

Раніше сьогодні єврокомісар Йоганнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві заявив, що питання України внесуть у порядок денний наступного засідання Ради ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала до нових санкцій проти РФ через фейкові "вибори" в ОРДЛО

Нагадаємо, за словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах щодо Донбасу Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.

Як повідомляв УНН, раніше у США закликали жителів Донбасу бойкотувати "вибори" в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що "вибори" в ОРДЛО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.

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