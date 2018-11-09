ЕС обсудит санкции из-за "выборов" в ОРДЛО 19 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейский Союз обсудит вопрос относительно введения санкций за так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области 19 ноября во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом написал на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, когда встретятся в Брюсселе 19 ноября. Будут обсуждаться "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций в отношении некоторых организаторов. Азовское море и Крым также будут на повестке дня", - написал Йозвяк.
Ранее сегодня еврокомиссар Йоханнес Хан во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве заявил, что вопрос Украины внесут в повестку дня следующего заседания Совета ЕС.
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Напомним, по словам представительницы Украины в одной из подгрупп на минских переговорах по Донбассу Ирины Геращенко, Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов" в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.
Как сообщал УНН, ранее в США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО.
В ЕС заявили, что "выборы" в ОРДЛО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.