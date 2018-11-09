На засіданні Ради ЄС обговорять Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві заявив, що питання України внесуть у порядок денний наступного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає кореспондент УНН.
“Хочу сказати, що Україна протягом декількох місяців не те щоб не обговорювалась, але міжнародна увага була сконцентрована на інших речах. Тепер ця увага повернулась, не зовсім позитивним чином”, — сказав Ган.
За його словами, увага з боку міжнародних партнерів повертається у не зовсім позитивному ключі на тлі подій на Сході України та в Азовському морі.
“Україна буде на порядку денному наступного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Але я все ж таки думаю, що це добре, тому що тепер міжнародна спільнота знов уважно стежить за Україною”, — зазначив Єврокомісар.
Нагадаємо, Йоганнес Ган здійснив візит до Києва для обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом.
Раніше сьогодні він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.