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Єврокомісар Ган у Києві зустрівся з Клімкіним

Єврокомісар Ган у Києві зустрівся з Клімкіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган у п’ятницю під час візиту до Києва провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Співрозмовники торкнулись питань реформ в Україні, зокрема, у сфері верховенства права, а також обговорили складну ситуацію на Донбасі та в Азовському морі, передає УНН, посилаючись на Twitter єврокомісара.

"Завжди добре поговорити з Павлом Клімкіним з МЗС України. Ми обговорили процес реформ, зокрема щодо верховенства права, та важку ситуацію на Сході країни, у тому числі в Азовському морі. ЄС твердо підтримує вибір України щодо суверенності та її територіальну цілісність", - написав Ган.

Разом з міністром він відвідав Майдан Незалежності, де вшанував пам’ять "героїв, які померли за боротьбу за їхні свободи, відкрите суспільство та європейське майбутнє".

За словами самого Клімкіна, він та єврокомісар "довго говорили про те, куди і як ми прямуємо".

"ЄС шанує та добре пам’ятає, з чого почалася нова європейська Україна", - додав український міністр у Twitter.

Як повідомляв УНН, Йоганнес Ган здійснив візит до Києва для обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом.

Always good to talk to @PavloKlimkin @MFA_Ukraine. We discussed the reform process incl. the #RuleOfLaw, and the dire situation in the country's East incl. the Sea of #Azov. The #EU stands firmly behind @ukraine's sovereign choices and territorial integrity. @eu_near pic.twitter.com/evbz0T683X

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 9 ноября 2018 г.

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