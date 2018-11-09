Єврокомісар Ган у Києві зустрівся з Клімкіним

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган у п’ятницю під час візиту до Києва провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Співрозмовники торкнулись питань реформ в Україні, зокрема, у сфері верховенства права, а також обговорили складну ситуацію на Донбасі та в Азовському морі, передає УНН, посилаючись на Twitter єврокомісара.