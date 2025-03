Єврокомісар Ган у Києві зустрівся з Клімкіним

"Завжди добре поговорити з Павлом Клімкіним з МЗС України. Ми обговорили процес реформ, зокрема щодо верховенства права, та важку ситуацію на Сході країни, у тому числі в Азовському морі. ЄС твердо підтримує вибір України щодо суверенності та її територіальну цілісність", - написав Ган.

Разом з міністром він відвідав Майдан Незалежності, де вшанував пам’ять "героїв, які померли за боротьбу за їхні свободи, відкрите суспільство та європейське майбутнє".

За словами самого Клімкіна, він та єврокомісар "довго говорили про те, куди і як ми прямуємо".

"ЄС шанує та добре пам’ятає, з чого почалася нова європейська Україна", - додав український міністр у Twitter.

Як повідомляв УНН, Йоганнес Ган здійснив візит до Києва для обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом.

