Еврокомиссар Хан в Киеве встретился с Климкиным

"Всегда хорошо поговорить с Павлом Климкиным с МИД Украины. Мы обсудили процесс реформ, в частности относительно верховенства права, и тяжелую ситуацию на Востоке страны, в том числе в Азовском море. ЕС твердо поддерживает выбор Украины относительно суверенитета и ее территориальную целостность", - написал Ган.

Вместе с министром он посетил Майдан Независимости, где почтил память "героев, которые умерли за борьбу за их свободы, открытое общество и европейское будущее".

По словам самого Климкина, он и еврокомиссар "долго говорили о том, куда и как мы идем".

"ЕС уважает и хорошо помнит, с чего началась новая европейская Украина", - добавил украинский министр в Twitter.

Как сообщал УНН, Йоханнес Хан совершил визит в Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждения прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом.

Always good to talk to @PavloKlimkin @MFA_Ukraine . We discussed the reform process incl. the #RuleOfLaw , and the dire situation in the country's East incl . the Sea of #Azov . The #EU stands firmly behind @ukraine 's sovereign choices and territorial integrity. @eu_near pic.twitter.com/evbz0T683X

- Johannes Hahn (@JHahnEU) 9 ноября 2018 г.