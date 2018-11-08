До України їде "ревізор" з ЄС підбити підсумки впровадження реформ

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Єврокомісар Йоганнес Ган 8-9 листопада відвідає Київ задля обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

“Сьогодні та завтра з візитом у Києві перебуватиме Йоганнес Ган, Європейський Комісар з Європейської політики сусідства та перемовин про розширення. Він має на меті підбити підсумки впровадження реформ в Україні з ключовими виконавцями. Також Ган передасть Володимиру Гройсману, Прем’єр-міністру України, щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною”, — йдеться в повідомленні.

Єврокомісар має провести зустрічі з представниками української влади, включаючи Президента Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Також він зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства. У ЄС зазначили, що зустріч відбудеться лише за кілька днів після сумних новин про смерть Катерини Гандзюк.

“Ган вкотре наголосить на тому, що напади на активістів громадянського суспільства є неприйнятними, а винуватців цього злочину та інших нападів слід притягнути до відповідальності”, — підкреслили в ЄС.

Під час відвідин меморіалу Єврокомісар віддасть шану Героям Небесної Сотні, а також відвідає суспільного мовника України.

“Також Комісар зустрінеться з вищим керівним складом Національного антикорупційного бюро України задля обговорення стану справ із боротьбою проти корупції в країні. Окрім того, Ган підпише нову фінансовану Євросоюзом програму на підтримку сходу України. Її впроваджуватимуть ПРООН та інші партнери”, — зазначили у представництві.

Нагадаємо, раніше Ган заявляв, що Україна повинна запровадити ті реформи, які передбачені в Національній економічній стратегії до 2020 року, до середини липня 2018 року, а ЄС допомагатиме Україні з проведенням антикорупційних реформ.

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