В Украину едет "ревизор" из ЕС подвести итоги внедрения реформ

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан 8-9 ноября посетит Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждение прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

"Сегодня и завтра с визитом в Киеве будет находиться Йоханнес Хан, Европейский Комиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении. Его цель - подвести итоги реформ в Украине с ключевыми исполнителями. Также Хан передаст Владимиру Гройсману, Премьер-министру Украины, ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар планирует провести встречи с представителями украинской власти, включая Президента Петра Порошенко, Премьер-министра Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Павла Климкина.

Также он встретится с представителями организаций гражданского общества. В ЕС отметили, что встреча состоится лишь через несколько дней после печальных новостей о смерти Екатерины Гандзюк.

"Хан еще раз подчеркнет то, что нападения на активистов гражданского общества неприемлемы, а виновников этого преступления и других нападений следует привлечь к ответственности", - подчеркнули в ЕС.

Во время посещения мемориала Еврокомиссар отдаст дань Героям Небесной Сотни, а также посетит общественного вещателя Украины.

"Также Комиссар встретится с высшим руководящим составом Национального антикоррупционного бюро Украины для обсуждения положения дел с борьбой против коррупции в стране. Кроме того, Хан подпишет новую финансируемую Евросоюзом программу в поддержку востока Украины. Ее будут внедрять ПРООН и другие партнеры", - отметили в представительстве.

Напомним, ранее Хан заявил, что Украина должна ввести те реформы, которые предусмотрены в Национальной экономической стратегии до 2020 года, до середины июля 2018 года, а ЕС поможет Украине с проведением антикоррупционных реформ.

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