На заседании Совета ЕС обсудят Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Еврокомиссар Йоханнес Хан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве заявил, что вопрос Украины внесут в повестку дня следующего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.
"Хочу сказать, что Украина в течение нескольких месяцев не то чтобы не обсуждалась, но международное внимание было сконцентрировано на других вещах. Теперь это внимание вернулось, не совсем положительным образом", - сказал Ган.
По его словам, внимание со стороны международных партнеров возвращается в не совсем позитивном ключе на фоне событий на Востоке Украины и в Азовском море.
"Украина будет в повестке дня следующего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Но я все же думаю, что это хорошо, потому что теперь международное сообщество вновь внимательно следит за Украиной", - отметил Еврокомиссар.
Напомним, Йоханнес Хан совершил визит в Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждение прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом.
Ранее сегодня он уже встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.