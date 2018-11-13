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Близько 40 країн на постраді ОБСЄ засудили "вибори" в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Близько 40 країн на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомила голова делегації Великої Британії в ОБСЄ, голова комітету ОБСЄ з людського виміру Сіан Маклеод, передає УНН.

"Постійна рада ОБСЄ на спеціальному засіданні обговорила вчора незаконні, нелегітимні "вибори" у Донецькій та Луганській областях: 28 країн-членів ЄС, Канада, США, Туреччина, Швейцарія, Норвегія, Грузія, Молдова, Азербайджан та інші засудили порушення міжнародного права, суверенітету України та міських угод", - повідомила британський дипломат у Twitter.

Зокрема, делегація ЄС в ОБСЄ у Twitter зауважила, що на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ від імені Євросоюзу "рішуче засудила так звані "вибори", проведені 11 листопада підтримуваними Росією військовими формуваннями як "грубе порушення" міжнародного та українського законодавства та мінських угод". "Ми вважаємо їх такими, що не мають законної сили", - вказали у делегації ЄС.

"Повна реалізація мінських угод залишається ключем до досягнення сталого мирного врегулювання конфлікту на сході України", - додали у делегації Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових "виборів", шляхом накладення додаткових санкцій.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

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