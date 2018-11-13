Близько 40 країн на постраді ОБСЄ засудили "вибори" в ОРДЛО

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Близько 40 країн на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це повідомила голова делегації Великої Британії в ОБСЄ, голова комітету ОБСЄ з людського виміру Сіан Маклеод, передає УНН.