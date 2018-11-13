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Около 40 стран на постсовете ОБСЕ осудили "выборы" в ОРДЛО

Около 40 стран на постсовете ОБСЕ осудили "выборы" в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Около 40 стран на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод, передает УНН.

"Постоянный совет ОБСЕ на специальном заседании обсудил вчера незаконные, нелегитимные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украина и городских соглашений", - сообщила британский дипломат в Twitter.

В частности, делегация ЕС в ОБСЕ в Twitter отметила, что на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ от имени Евросоюза "решительно осудила так называемые "выборы", которые проведены 11 ноября поддерживаемыми Россией военными формированиями как "грубое нарушение" международного и украинского законодательства и минских соглашений". "Мы считаем их не имеющими законной силы", - указали в делегации ЕС.

"Полная реализация минских соглашений остается ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - добавили в делегации Евросоюза.

Напомним, Украина рассчитывает на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и учстников подготовки и проведения незаконных и фейковых "выборов", путем наложения дополнительных санкций.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.

Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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