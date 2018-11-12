Україна - учасникам ОБСЄ: за "вибори" на Донбасі щодо РФ треба ввести додаткові санкції

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т.зв. “виборів”, шляхом накладення додаткових санкцій. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент УНН.