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Україна - учасникам ОБСЄ: за "вибори" на Донбасі щодо РФ треба ввести додаткові санкції

Україна - учасникам ОБСЄ: за "вибори" на Донбасі щодо РФ треба ввести додаткові санкції

Київ • УНН

 • 9599 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т.зв. “виборів”, шляхом накладення додаткових санкцій. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент УНН.

“Розраховуємо на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т.зв. „виборів“ у порушення міжнародного права і Мінських угод, зокрема шляхом накладення додаткових санкцій”, — зазначив Прокопчук.

За його словами, "безвідповідальна поведінка Росії дуже чітко демонструє, що безпечне й стабільне безпекове середовище, необхідне для проведення легітимних виборів на окупованому Донбасі, можливе виключно тоді, коли російські війська і найманці підуть з території України".

"Ми засуджуємо переслідування й залякування на окупованих територіях громадян України, яких російські збройні формування примушують приходити на фейкові т.зв. “вибори” посеред зростаючої кількості російської важкої зброї, розміщеної в окупованих Донецьку і Луганську", - додав Прокопчук.

Дипломат також нагадав, що "незаконні й нелегітимні т.зв. “вибори” на окупованому Росією Донбасі не визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Їх результати не мають жодної юридичної сили".

"...провівши вчора незаконні і фейкові т.зв. “вибори” на окупованих територіях Донецької і Луганської областей України, Росія зухвало проігнорувала інтереси миру й безпеки", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Відні скликали постійну рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання — незаконні вибори в ОРДЛО і порушення мінських угод.

Європейський Союз вважає псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.

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