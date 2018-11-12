Через "вибори" в ОРДЛО скликають постраду ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні у Відні скликається Постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання – незаконні вибори в ОРДЛО і порушення мінських угод. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у Відні скликається Постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання – незаконні вибори (в ОРДЛО – ред.) і порушення мінських угод. Незаконні вибори будуть у порядку денному Ради міністрів закордонних справ ЄС, на найближчому засіданні. Незаконні вибори будуть у порядку денному Комітету міністрів Ради Європи. Ми вимагаємо негайного скликання ТКГ", - заявив Порошенко.
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.