Из-за "выборов" в ОРДЛО созывают постсовет ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в Вене созывается Постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет только один вопрос - незаконные выборы в ОРДЛО и нарушение минских соглашений. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Вене созывается Постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет только один вопрос - незаконные выборы (в ОРДЛО - ред.) и нарушение минских соглашений. Незаконные выборы будут в повестке дня Совета министров иностранных дел ЕС, на ближайшем заседании. Незаконные выборы будут в повестке дня Комитета министров Совета Европы. Мы требуем немедленного созыва ТКГ", - заявил Порошенко.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.