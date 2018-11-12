Украина - участникам ОБСЕ: за "выборы" на Донбассе относительно РФ надо ввести дополнительные санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина рассчитывает на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и привлеченных к подготовке и проведению незаконных и фейковых т.н. "выборов", путем наложения дополнительных санкций. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает корреспондент УНН.
"Рассчитываем на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и привлеченных к подготовке и проведению незаконных и фейковых т.н. "выборов" в нарушение международного права и Минских соглашений, в частности путем наложения дополнительных санкций ", - отметил Прокопчук.
По его словам, "безответственное поведение России очень четко демонстрирует, что безопасная и стабильная среда безопасности, необходимые для проведения легитимных выборов на оккупированном Донбассе, возможны исключительно тогда, когда российские войска и наемники уйдут с территории Украины".
"Мы осуждаем преследования и запугивания на оккупированных территориях граждан Украины, которых российские вооруженные формирования заставляют приходить на фейковые т.н. "выборы" среди растущего числа российской тяжелого оружия, размещенного в оккупированных Донецке и Луганске", - добавил Прокопчук.
Дипломат также напомнил, что "незаконные и нелегитимные т.н. "выборы" на оккупированном Россией Донбассе не признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Их результаты не имеют никакой юридической силы".
"... проведя вчера незаконные и фейковые т.н. "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, Россия дерзко проигнорировала интересы мира и безопасности", - добавил он.
Напомним, сегодня в Вене созвали постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет только один вопрос - незаконные выборы в ОРДЛО и нарушение минских соглашений.
Европейский Союз считает псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.