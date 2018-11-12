Украина - участникам ОБСЕ: за "выборы" на Донбассе относительно РФ надо ввести дополнительные санкции

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина рассчитывает на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и привлеченных к подготовке и проведению незаконных и фейковых т.н. "выборов", путем наложения дополнительных санкций. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает корреспондент УНН.