Совет ЕС сегодня обсудит "выборы" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО, передает УНН.
Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий поблагодарил за включение вопроса ситуации на Донбассе и в Азовском море в повестку дня Совета министров иностранных дел, заседание которого состоится 19 ноября.
"Надеюсь на решительные действия ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, произошедших в нарушение минских соглашений, путем усиления ответственности России за агрессию против Украины", - написал Точицкий на прошлой неделе в Twitter.
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В то же время СМИ сообщили, что Европейский Союз добавит в санкционный список пять человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.
Добавим, после этих псевдовыборах в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
Фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.