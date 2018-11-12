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У ОРДЛО присвоїли перемогу на "виборах" Пасічнику і Пушиліну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На окупованих територіях Донецької та Луганської областях оголосили переможців псевдовиборів ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР", передає УНН з посиланням на ТАСС.

Як повідомляється, в Донецькій області переможцем "виборів" після підрахунку 100% голосів оголосили Дениса Пушиліна. За нього нібито проголосували 60,85% виборців. Недійсних бюлетенів - 1,4%.

На окупованій території Луганської області переможцем проголосили Леоніда Пасічника. Ватажок "ЛНР" набрав нібито 68,3% голосів. Недійсними визнано 1,3% бюлетенів.

Як повідомляв УНН, в СБУ заявили, що Росія заздалегідь намалювала результати "виборів" в ОРДЛО.

Нагадаємо, фейковий вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина і Франція, засудили їх в США, ЄС, Великої Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції стосовно організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "виборів" в ОРДЛО.

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