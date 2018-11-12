В ОРДЛО присвоили победу на "выборах" Пасечнику и Пушилину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На окуппированных территориях Донецкой и Луганской областях объявили победителей псевдовыборов главарей так званых "ДНР" и "ЛНР", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, в Донецкой области победителем "выборов" после подсчета 100% голосов объявили Дениса Пушилина. За него якобы проголосовали 60,85% избирателей. Недействительных бюллетеней - 1,4%.
На оккупированной территории Луганской области победителем провозгласили Леонида Пасечника. Главарь "ЛНР" набрал якобы 68,3% голосов. Недействительными признаны 1,3% бюллетеней.
Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что Россия заранее нарисовала результаты "выборов" в ОРДЛО.
Напомним, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.