ЄС введе санкції проти п'яти осіб за організацію "виборів" на Донбасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Європейський Союз додасть до списку санкцій п'ятьох осіб, який вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Євросоюз, ймовірно, додасть п’ятьох людей, яких вважає відповідальними за організацію „виборів“ на Донбасі, до списку санкцій. Міністри закордонних справ ЄС, ймовірно, дадуть зелене світло у понеділок, і це стане офіційним через деякий час”, — написав Р.Йозвяк.
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Як повідомляв УНН, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.
У ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
Водночас США після “виборів” в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” провели 11 листопада.
the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 листопада 2018 р.