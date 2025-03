ЄС введе санкції проти п'яти осіб за організацію "виборів" на Донбасі - ЗМІ

“Євросоюз, ймовірно, додасть п’ятьох людей, яких вважає відповідальними за організацію „виборів“ на Донбасі, до списку санкцій. Міністри закордонних справ ЄС, ймовірно, дадуть зелене світло у понеділок, і це стане офіційним через деякий час”, — написав Р.Йозвяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Турчинов анонсував санкції проти причетних до “виборів” в ОРДЛО

Як повідомляв УНН, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Водночас США після “виборів” в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” провели 11 листопада.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 листопада 2018 р.