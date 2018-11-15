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ЕС введет санкции против пяти лиц за организацию "выборов" на Донбассе - СМИ

ЕС введет санкции против пяти лиц за организацию "выборов" на Донбассе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский Союз добавит к списку санкций пятерых человек, который считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Евросоюз, вероятно, добавит пятерых человек, которых считает ответственными за организацию "выборов" на Донбассе, в список санкций. Министры иностранных дел ЕС, вероятно, дадут зеленый свет в понедельник, и это станет официальным через некоторое время", - написал Р.Йозвяк.

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Как сообщал УНН, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.

В ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 ноября 2018

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