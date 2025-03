ЕС введет санкции против пяти лиц за организацию "выборов" на Донбассе - СМИ

"Евросоюз, вероятно, добавит пятерых человек, которых считает ответственными за организацию "выборов" на Донбассе, в список санкций. Министры иностранных дел ЕС, вероятно, дадут зеленый свет в понедельник, и это станет официальным через некоторое время", - написал Р.Йозвяк.

Как сообщал УНН, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.

В ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

