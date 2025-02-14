Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

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Семья из восьми бобров самостоятельно создала водно-болотные угодья в заповеднике Брды, выполнив работу вместо государства. В других регионах Чехии бобры создают проблемы, разрушая дамбы и уничтожая деревья.

Местная администрация годами планировала и не могла освоить территорию водно-болотного угодья. Как наладить дело и еще и сэкономить значительные государственные средства, разобралась умная стая грызунов.

Пишет УНН со ссылкой на Blesk cz.

Пока защитники биоразнообразия озабочены судьбой бобров в разных странах Европы, в Чехии грызуны не теряют времени. В заповедном ландшафтном массиве Брды, ниже Долейши Падртского пруда, развернулась история, которая может стать образцовым примером экологической инженерии.

Восемь европейских бобров, членов одной семьи, поселились в заповедном месте Брды, через которое протекает река Клабава, более 20 километров от Праги, столицы Чехии. Через год, после своего появления бобры начали строить дамбы - была расчищена ольха, была озеленена местность. Бобры создали сложную сеть дамб. Результатом стало дальнейшее заболачивание поймы, которое образовывалось естественным образом.

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Агентство охраны природы Чешской Республики признается, что животные , помогли обустроив территорию, которую государство годами хотело превратить в водно-болотные угодья. Но проект годами затягивался из-за переговоров по земле.

Бобры сэкономили властям 1,2 миллиона евро

Не везде в Чехии бобры получают похвалу

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В то время как в Брдах бобров хвалят, в других местах мэрия предпочла бы видеть их за несколько километров.

Например, в городе Пршеров (город, который расположен в исторической области Моравия, в районе Пршеров, Оломуцкого края) бобры поселились возле жилых массивов и начали истреблять деревья, - их строительные амбиции вызвали беспокойство. Городу пришлось вмешаться, убрать часть деревьев, установить защитные ограждения и обеспечить, чтобы их деятельность не наносила вреда. Расходы на эти мероприятия достигали десятков тысяч крон. 

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Подобные проблемы наблюдаются в бассейне Моравской реки, где бобры наносят наибольший вред водохозяйственным предприятиям, разрушая защитные дамбы, строя барьеры, через которые набухает вода и затапливает окружающие земли", - объясняет Вацлав Гаргулак, генеральный директор Моравского речного бассейна в Чехии.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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