На Львовщине в поймах реки обнаружено 38 мертвых лебедей
Киев • УНН
В поймах реки Западный Буг на Львовщине обнаружено 38 мертвых лебедей. Из-за подтверждения птичьего гриппа в районе введены карантинные ограничения и 10-километровая зона наблюдения.
В субботу, 1 февраля, во время проверки заводей реки Западный Буг в Шептицком районе Львовской области обнаружили 38 мертвых лебедей. Об этом сообщил Шептицкий городской совет, пишет УНН.
Детали
1 февраля проходила проверка между селами Волсвин, Бендюга и городом Шептицкий после того, как ранее местные рыбаки нашли здесь двух мертвых лебедей. По результатам лабораторного исследования у одного из лебедей был подтвержден птичий грипп.
Отмечается, что Госпродпотребслужба Львовской области накануне, 31 января, инициировала срочное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Для предотвращения распространения птичьего гриппа на территории района были наложены карантинные ограничения на водный плес (32,8 км) и установлена 10-километровая зона наблюдения.
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В горсовете сообщили, что местные работники ГСЧС вместе со специалистами ветеринарной службы и районной ветеринарной больницы тщательно проверили 32 гектара в поймах реки, где было найдено 38 мертвых лебедей.
Птиц упаковали в мешки и отправили на исследование во Львовскую региональную лабораторию.
Из буферной зоны запрещается вывозить в другие хозяйства птицу, яйца или другие продукты птицеводства. Вылов рыбы тоже запрещен!
Напомним
На водохранилище ХАЭС заметили двух закольцованных лебедей-шипунов - UT05 и UT19. Птицы регулярно возвращаются в эту местность для зимовки в течение последних лет.