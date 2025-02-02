На Львівщині у заплавах річки виявлено 38 мертвих лебедів

У суботу, 1 лютого, під час перевірки заплав річки Західний Буг у Шептицькому районі Львівської області виявили 38 мертвих лебедів. Про це повідомила Шептицька міська рада, пише УНН.

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1 лютого відбувалася перевірка між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький після того, як раніше місцеві рибалки знайшли тут двох мертвих лебедів. За результатами лабораторного дослідження в одного з лебедів було підтверджено пташиний грип.

Зазначається, що Держпродспоживслужба Львівської області напередодні, 31 січня, ініціювала термінове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Для запобігання розповсюдженню пташиного грипу на території району було накладено карантинні обмеження на водне плесо (32,8 км) та встановлено 10-кілометрову зону спостереження.

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У міськраді повідомили, що місцеві працівники ДСНС разом з фахівцями ветеринарної служби та районної ветеринарної лікарні ретельно перевірили 32 гектарів у заплавах річки, де було знайдено 38 мертвих лебедів.

Птахів запакували у мішки та відправили на дослідження у Львівську регіональну лабораторію.

Із буферної зони забороняється вивозити в інші господарства птицю, яйця чи інші продукти птахівництва. Вилов риби теж заборонений!