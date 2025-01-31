Унікальне явище: на Волині помітили перші ключі журавлів

У небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін. Про це інформує Ківерцівський національний природній парк "Цуманська пуща" у Facebook, передає УНН.

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Зазначається, що 27 січня поблизу села Домашів Луцького району працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" стали свідками унікального явища – в небі вони побачили два "ключі" сірих журавлів (Grus grus) загальною кількістю 32 особини. Перша зграя складалася з 18 птахів, друга - з 14. Обидві зграї рухалися у західному напрямку.

На думку фахівців "Цуманської пущі", раннє повернення журавлів може свідчити про кліматичні зміни, що вплинули на особливості зимівлі птахів та їхні міграційні маршрути.

Сірий журавель (Grus grus) зазвичай зимує в тепліших регіонах, таких як Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Помітити їх у зимовий період над Волинню – рідкісний випадок, який, найімовірніше, пов'язаний із теплою зимою - йдеться у дописі.

За інформацією орнітологів, пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком.

"Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду", – додали спеціалісти.

Нагадаємо

На водосховищі ХАЕС помітили двох закільцьованих лебедів-шипунів - UT05 та UT19. Птахи регулярно повертаються до цієї місцевості для зимівлі протягом останніх років.

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