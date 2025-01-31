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Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

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Работники Киверцовского национального парка зафиксировали два ключа серых журавлей общим количеством 32 особи. Специалисты связывают раннее возвращение птиц с климатическими изменениями и теплой зимой.

В небе над Волынью заметили два ключа серых журавлей. Такое поведение не характерно для птиц, которые обычно зимуют в регионах с более теплым климатом. Аномальное явление считают следствием климатических изменений. Об этом информирует Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща" в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 27 января вблизи села Домашов Луцкого района работники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" стали свидетелями уникального явления - в небе они увидели два "ключа" серых журавлей (Grus grus) общим количеством 32 особи. Первая стая состояла из 18 птиц, вторая - из 14. Обе стаи двигались в западном направлении.

По мнению специалистов "Цуманской пущи", раннее возвращение журавлей может свидетельствовать о климатических изменениях, повлиявших на особенности зимовки птиц и их миграционные маршруты.

Серый журавль (Grus grus) обычно зимует в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. Заметить их в зимний период над Волынью - редкий случай, который, скорее всего, связан с теплой зимой

- говорится в заметке.

По информации орнитологов, пернатые обычно зимуют в более теплых регионах - в странах Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Поэтому их появление над Украиной в зимний период специалисты называют редким случаем.

"Если журавли остаются дольше или возвращаются раньше, это может быть признаком теплой зимы или изменений в их традиционных местах зимовки. Такие данные помогают орнитологам отслеживать экологические тенденции, прогнозировать изменения в природных средах и вовремя реагировать на возможные угрозы для вида", - добавили специалисты.

Напомним

На водохранилище ХАЭС заметили двух закольцованных лебедей-шипунов - UT05 и UT19. Птицы регулярно возвращаются в эту местность для зимовки в течение последних лет.

Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц18.01.25, 15:40 • 101962 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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