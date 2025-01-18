Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц
Киев • УНН
Кульон тонкоклювый, перелетная птица из России и Казахстана, официально признан вымершим видом. Это первый случай исчезновения европейского вида птиц с конца 15 века.
Перелетная птица кульон тонкоклювый (или кроншнеп тонкоклювый), вероятно, исчезла навсегда. Об этом пишет Zeit, передает УНН.
Детали
По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (Nabu), кулон тонкоклювый вымер. По данным организации охраны природы, это первый случай вымирания вида птиц на европейском континенте с начала современности. Современная эпоха началась в конце 15 века.
Теперь вид «безвозвратно потерян». Природоохранники назвали исчезновение перелетной птицы «печальной вехой в истории вымирания видов».
Кульон тонкоклювый уже считался исчезающим из-за своей редкости. Изначально он был родом из России и Казахстана, где были расположены его гнездовые угодья.
Зимой она улетала на запад, пересекала Центральную Европу и зимовала в Средиземноморье. В 19 веке птицу все еще регулярно наблюдали в Европе.
Напомним,
Археологи обнаружили хорошо сохранившийся череп мастодонта в Айове. Ученые надеются найти доказательства взаимодействия человека с этим существом, что может пролить свет на историю человечества.