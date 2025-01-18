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Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

Киев  •  УНН

 • 10083 просмотра

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Кульон тонкоклювый, перелетная птица из России и Казахстана, официально признан вымершим видом. Это первый случай исчезновения европейского вида птиц с конца 15 века.

Перелетная птица кульон тонкоклювый (или кроншнеп тонкоклювый), вероятно, исчезла навсегда. Об этом пишет Zeit, передает УНН.

Детали

По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (Nabu), кулон тонкоклювый вымер. По данным организации охраны природы, это первый случай вымирания вида птиц на европейском континенте с начала современности. Современная эпоха началась в конце 15 века.

Теперь вид «безвозвратно потерян». Природоохранники назвали исчезновение перелетной птицы «печальной вехой в истории вымирания видов».

Кульон тонкоклювый уже считался исчезающим из-за своей редкости. Изначально он был родом из России и Казахстана, где были расположены его гнездовые угодья.

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Зимой она улетала на запад, пересекала Центральную Европу и зимовала в Средиземноморье. В 19 веке птицу все еще регулярно наблюдали в Европе.

Напомним,

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся череп мастодонта в Айове. Ученые надеются найти доказательства взаимодействия человека с этим существом, что может пролить свет на историю человечества.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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