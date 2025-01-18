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Вперше у сучасності визнано вимерлим європейський вид птахів

Вперше у сучасності визнано вимерлим європейський вид птахів

Київ • УНН

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Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.

Перелітний птах кульон тонкодзьобий (або кроншнеп тонкодзьобий), імовірно, зник назавжди. Про це пише Zeit, передає УНН.

Деталі

За даними Союзу охорони природи та біорізноманіття (Nabu), кульон тонкодзьобий вимер. За даними організації охорони природи, це перший випадок вимирання виду птахів на європейському континенті з початку сучасності. Сучасна епоха почалася наприкінці 15 століття.

Тепер вид "безповоротно втрачений". Природоохоронці назвали зникнення перелітного птаха "сумною віхою в історії вимирання видів".

Кульон тонкодзьобий вже вважався зникаючим через свою рідкісність. Початково він був родом з росії та Казахстану, де були розташовані його гніздові угіддя.

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Взимку він відлітав на захід, перетинав Центральну Європу і зимував у Середземномор'ї. У 19 столітті птаха все ще регулярно спостерігали в Європі.

Нагадаємо

Археологи виявили добре збережений череп мастодонта в Айові. Вчені сподіваються знайти докази взаємодії людини з цією істотою, що може пролити світло на історію людства.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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