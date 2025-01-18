Вперше у сучасності визнано вимерлим європейський вид птахів
Київ • УНН
Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.
Перелітний птах кульон тонкодзьобий (або кроншнеп тонкодзьобий), імовірно, зник назавжди. Про це пише Zeit, передає УНН.
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За даними Союзу охорони природи та біорізноманіття (Nabu), кульон тонкодзьобий вимер. За даними організації охорони природи, це перший випадок вимирання виду птахів на європейському континенті з початку сучасності. Сучасна епоха почалася наприкінці 15 століття.
Тепер вид "безповоротно втрачений". Природоохоронці назвали зникнення перелітного птаха "сумною віхою в історії вимирання видів".
Кульон тонкодзьобий вже вважався зникаючим через свою рідкісність. Початково він був родом з росії та Казахстану, де були розташовані його гніздові угіддя.
Взимку він відлітав на захід, перетинав Центральну Європу і зимував у Середземномор'ї. У 19 столітті птаха все ще регулярно спостерігали в Європі.
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