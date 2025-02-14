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Бобри в Чехії зекономили державі 1,2 млн євро на облаштуванні заповідника

Бобри в Чехії зекономили державі 1,2 млн євро на облаштуванні заповідника

Київ • УНН

 • 161321 перегляди

Родина з восьми бобрів самостійно створила водно-болотні угіддя в заповіднику Брди, виконавши роботу замість держави. В інших регіонах Чехії бобри створюють проблеми, руйнуючи дамби та знищуючи дерева.

Місцева адміністрація роками планувала і не могла освоїти територію водно-болотного угіддя. Як налагодити справу та ще й зекономити значні державні кошти, розібралась розумна зграя гризунів. 

Пише УНН із посиланням на Blesk cz.

Поки захисники біорізноманіття переймаються долею бобрів у різних країнах Європи, у Чехії гризуни не гаять часу. У заповідному ландшафтному масиві Брди розгорнулася історія, яка може стати взірцевим прикладом екологічної інженерії.

Вісім європейських бобрів, членів однієї родини, оселилися в заповідному місці Брди, через яке протікає річка Клабава, понад 20 кілометрів від Праги, столиці Чехії. Через рік, після своєї появи бобри почали будувати дамби - було розчищено вільху, була озеленена місцевість. Бобри створили складну мережу дамб. Результатом стало подальше заболочування заплави, що утворювалося природним чином.

У закоханої пари гуанако у київському зоопарку народилося пухнасте маля14.02.25, 12:16 • 153191 перегляд

Агентство охорони природи Чеської Республіки зізнається, що тварини справді допомогли. Бобри облаштували територію, яку держава роками хотіла перетворити на водно-болотні угіддя. Але проект постійно затягувався через переговори щодо землі.

Бобри заощадили владі 1,2 мільйона євро

- ідеться у висновку.

Не всюди в Чехії бобри дістають похвалу

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У той час як у Брдах бобрів хвалять, в інших місцях Чехії влада воліла б бачити їх за кілька кілометрів.

Наприклад, у місті Пршеров (місто, що розміщене в історичній області Моравія, в районі Пршеров, Оломуцького краю) бобри оселилися біля житлових масивів і почали винищувати дерева, - їхні будівельні амбіції викликали занепокоєння. Місту довелося втрутитися, прибрати частину дерев, встановити захисні огорожі та забезпечити, щоб їхня діяльність не завдавала шкоди. Витрати на ці заходи сягали десятків тисяч крон. 

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Подібні проблеми спостерігаються в басейні Моравської річки, де бобри завдають найбільшої шкоди водохозяйственним підприємствам, руйнуючи захисні дамби, будуючи бар’єри, через які набухає вода та затоплює навколишні землі

– пояснює Вацлав Гаргулак, генеральний директор Моравського річкового басейну у Чехії.

На Львівщині у заплавах річки виявлено 38 мертвих лебедів02.02.25, 00:11 • 29361 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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