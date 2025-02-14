Бобри в Чехії зекономили державі 1,2 млн євро на облаштуванні заповідника

Місцева адміністрація роками планувала і не могла освоїти територію водно-болотного угіддя. Як налагодити справу та ще й зекономити значні державні кошти, розібралась розумна зграя гризунів.

Пише УНН із посиланням на Blesk cz.

Поки захисники біорізноманіття переймаються долею бобрів у різних країнах Європи, у Чехії гризуни не гаять часу. У заповідному ландшафтному масиві Брди розгорнулася історія, яка може стати взірцевим прикладом екологічної інженерії.

Вісім європейських бобрів, членів однієї родини, оселилися в заповідному місці Брди, через яке протікає річка Клабава, понад 20 кілометрів від Праги, столиці Чехії. Через рік, після своєї появи бобри почали будувати дамби - було розчищено вільху, була озеленена місцевість. Бобри створили складну мережу дамб. Результатом стало подальше заболочування заплави, що утворювалося природним чином.

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Агентство охорони природи Чеської Республіки зізнається, що тварини справді допомогли. Бобри облаштували територію, яку держава роками хотіла перетворити на водно-болотні угіддя. Але проект постійно затягувався через переговори щодо землі.

Бобри заощадили владі 1,2 мільйона євро - ідеться у висновку.

Не всюди в Чехії бобри дістають похвалу

У той час як у Брдах бобрів хвалять, в інших місцях Чехії влада воліла б бачити їх за кілька кілометрів.

Наприклад, у місті Пршеров (місто, що розміщене в історичній області Моравія, в районі Пршеров, Оломуцького краю) бобри оселилися біля житлових масивів і почали винищувати дерева, - їхні будівельні амбіції викликали занепокоєння. Місту довелося втрутитися, прибрати частину дерев, встановити захисні огорожі та забезпечити, щоб їхня діяльність не завдавала шкоди. Витрати на ці заходи сягали десятків тисяч крон.

Подібні проблеми спостерігаються в басейні Моравської річки, де бобри завдають найбільшої шкоди водохозяйственним підприємствам, руйнуючи захисні дамби, будуючи бар’єри, через які набухає вода та затоплює навколишні землі – пояснює Вацлав Гаргулак, генеральний директор Моравського річкового басейну у Чехії.

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