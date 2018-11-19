Європейський Союз розглядає заходи щодо підтримки України в Азовському морі

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Європейський Союз вивчає можливі заходи, які можуть бути прийняті, для підтримки України щодо ситуації щодо Азовського моря. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час прес-брифінгу по завершенню засідання Ради ЄС в Брюсселі, передає кореспондент УНН.