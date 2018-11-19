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Європейський Союз розглядає заходи щодо підтримки України в Азовському морі

Європейський Союз розглядає заходи щодо підтримки України в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Європейський Союз вивчає можливі заходи, які можуть бути прийняті, для підтримки України щодо ситуації щодо Азовського моря. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час прес-брифінгу по завершенню засідання Ради ЄС в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вживає ЄС заходів, щоб знайти рішення проблеми, пов’язаної з надмірною кількістю російських інспекцій суден в Азовському морі, високий представник зазначила, що цим питанням займається Європейська комісія.

“Ми чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ми очікуємо, що ця ситуація припиниться. І ми також вивчаємо можливі заходи, які можуть бути прийняті, зокрема, (Європейська) Комісія цим займається, для того, щоб підтримати ті регіони в Україні, які опинились у цій ситуації, за допомогою цільових заходів. Буде офіційне повідомлення з цього приводу, і сьогодні ми це обговорювали”, — сказала вона.

Сьогодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів обговорювала ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, в ЄС раніше заявили, що вважають "вибори", які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

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