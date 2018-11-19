Європейський Союз розглядає заходи щодо підтримки України в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Європейський Союз вивчає можливі заходи, які можуть бути прийняті, для підтримки України щодо ситуації щодо Азовського моря. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час прес-брифінгу по завершенню засідання Ради ЄС в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вживає ЄС заходів, щоб знайти рішення проблеми, пов’язаної з надмірною кількістю російських інспекцій суден в Азовському морі, високий представник зазначила, що цим питанням займається Європейська комісія.
“Ми чітко даємо зрозуміти російській стороні, що ми очікуємо, що ця ситуація припиниться. І ми також вивчаємо можливі заходи, які можуть бути прийняті, зокрема, (Європейська) Комісія цим займається, для того, щоб підтримати ті регіони в Україні, які опинились у цій ситуації, за допомогою цільових заходів. Буде офіційне повідомлення з цього приводу, і сьогодні ми це обговорювали”, — сказала вона.
Сьогодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів обговорювала ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, в ЄС раніше заявили, що вважають "вибори", які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.