В Кремле отказались комментировать заявления ЕС о мерах из-за ситуации в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что Евросоюз намерен в течение ближайшего времени принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел”, — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Могерини.
Как сообщал УНН, ранее Могерини по завершению заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила, что Европейский Союз изучает возможные целевые меры, которые могут быть приняты для поддержки Украины относительно ситуации по Азовскому морю.
Напомним, 19 ноября Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов обсуждал ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.