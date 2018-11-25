Прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС ЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗС України, передає УНН.
Як повідомляється, сьогодні, 25 листопада, кораблями Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів та рейдового буксиру здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.
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“Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ — прикордонні катери типу „Соболь“, пскр „Дон“, катери типу „Мангуст“, мпк „Суздалец“ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України”, — повідомили у ВМС.
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Зазначається, що прикордонний корабель “Дон” здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.
“Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами. Отже, РФ в черговий раз продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права. Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права. Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам”, — резюмували у ВМС ЗС України.
Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ, статс-секретар відомства Григорій Карасін заявив, що Росія має право здійснювати догляди кораблі в Азовському морі, перевірки “не носять дискримінаційний характер по відношенню до України”.
Як повідомляв УНН, у Кремлі відмовилися коментувати заяву ЄС про заходи щодо ситуації в Азовському морі.