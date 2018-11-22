Заступник Лаврова: Росія має право здійснювати догляди суден в Азовському морі

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступник глави МЗС РФ, статс-секретар відомства Григорій Карасін заявив, що Росія має право здійснювати догляди суден в Азовському морі, перевірки “не носять дискримінаційний характер по відношенню до України”. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.

“Догляди торгових і риболовецьких суден в Азовському морі абсолютно правомірні, обґрунтовані і відповідають міжнародному праву і російському законодавству. Їх інтенсивність співмірна рівням загроз, що йдуть від екстремістів щодо Росії”, — сказав він.

Посилення заходів безпеки в Азовському морі дипломат пояснив публічними закликами лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу і нібито “українських націоналістичних угруповань, а також ряду київських політиків до здійснення терактів щодо Кримського моста”.

Він також спростував інформацію про багатогодинні догляди і дискримінаційний характер перевірок. “Заяви про багатогодинні, а то і багатоденні затримки судів абсолютно голослівні, — вказав дипломат. — Догляд, як правило, не перевищує трьох годин. Найтриваліша перевірка зайняла п’ять годин”.

За його словами вибіркових перевірок зазнають суди різних країн, в тому числі і російські. “В Азовському морі було затримано лише одне судно (під прапором України) за порушення правил рибальства”, — зазначив Карасін.

Нагадуємо, ситуація в Азовському морі становить інтерес для Заходу виключно як привід для посилення санкцій проти Росії. Про це заявив заступник глави МЗС РФ, статс-секретар відомства Григорій Карасін.

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