Заступник Лаврова: Росія має право здійснювати догляди суден в Азовському морі

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заступник глави МЗС РФ, статс-секретар відомства Григорій Карасін заявив, що Росія має право здійснювати догляди суден в Азовському морі, перевірки “не носять дискримінаційний характер по відношенню до України”. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.