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МЗС РФ: ситуація в Азові для Заходу є лише приводом для нових санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ситуація в Азовському морі становить інтерес для Заходу виключно як привід для посилення санкцій проти Росії. Про це заявив заступник глави МЗС РФ, статс-секретар відомства Григорій Карасін в інтерв’ю російській газеті “Коммерсант”, повідомляє УНН.

“Насправді ситуація в цьому регіоні нашим так званим західним партнерам особливо не цікава. Для них важливий лише новий привід для нападок на Росію і привід для посилення антиросійських санкцій”, — сказав він.

19 листопада по підсумками засідання Ради ЄС в Брюсселі глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні повідомила, що міністри закордонних справ 28 країн ЄС висловили стурбованість у зв’язку з ситуацією в Азовському морі і обговорили прийняття відповідних “цільових заходів”.

Нагадуємо, жодне положення договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів. Про це йдеться в коментарі МЗС України у відповідь російським дипломатам, розповсюдженому прес-службою відомства цієї середи.

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