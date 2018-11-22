МИД РФ: ситуация в Азове для Запада является лишь поводом для новых санкций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106063 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141534 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126939 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166154 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117982 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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МИД РФ: ситуация в Азове для Запада является лишь поводом для новых санкций

МИД РФ: ситуация в Азове для Запада является лишь поводом для новых санкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ситуация в Азовском море представляет интерес для Запада исключительно как повод для ужесточения санкций против России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь ведомства Григорий Карасин в интервью российской газете “Коммерсант”, сообщает УНН.

“На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций”, — сказал он.

19 ноября по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что министры иностранных дел 28 стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море и обсудили принятие соответствующих “целевых мер”.

Напоминаем, ни положения договора 2003 года не будет дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты. Об этом говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой ведомства этой среды.

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