“На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций”, — сказал он.

19 ноября по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что министры иностранных дел 28 стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море и обсудили принятие соответствующих “целевых мер”.

Напоминаем, ни положения договора 2003 года не будет дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты. Об этом говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой ведомства этой среды.