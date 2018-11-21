У МЗС відповіли на слова Лаврова про перевірки суден в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Жодне положення договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів. Про це йдеться в коментарі МЗС України у відповідь російським дипломатам, розповсюдженому прес-службою, передає УНН.
“Ми вчергове спостерігаємо вільне читання і трактування з боку Росії норм двосторонніх і багатосторонніх угод. Жодне положення Договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів”, — наголосили у відомстві.
У МЗС підкреслили, що Росія не має права перешкоджати свободі судноплавства — ані згідно з Конвенцією ООН з морського права, ані згідно з двосторонньою договірною базою.
“Ми вдячні нашим партнерам за чітку і послідовну позицію щодо засудження порушень міжнародного права з боку Росії в Азовському морі і Керченській протоці”, — зазначили в міністерстві.
На початку тижня Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні пригрозила Росії “цільовими заходами” через ситуацію в Азовському морі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу запевнив, що дії Росії з перевірки суден у Азовському морі “вписуються” у домовленості між РФ і Україною від 2003 року.