У МЗС відповіли на слова Лаврова про перевірки суден в Азовському морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Жодне положення договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів. Про це йдеться в коментарі МЗС України у відповідь російським дипломатам, розповсюдженому прес-службою, передає УНН.

“Ми вчергове спостерігаємо вільне читання і трактування з боку Росії норм двосторонніх і багатосторонніх угод. Жодне положення Договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів”, — наголосили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що Росія не має права перешкоджати свободі судноплавства — ані згідно з Конвенцією ООН з морського права, ані згідно з двосторонньою договірною базою.

“Ми вдячні нашим партнерам за чітку і послідовну позицію щодо засудження порушень міжнародного права з боку Росії в Азовському морі і Керченській протоці”, — зазначили в міністерстві.

На початку тижня Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні пригрозила Росії “цільовими заходами” через ситуацію в Азовському морі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу запевнив, що дії Росії з перевірки суден у Азовському морі “вписуються” у домовленості між РФ і Україною від 2003 року.

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