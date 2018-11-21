У МЗС відповіли на слова Лаврова про перевірки суден в Азовському морі

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Жодне положення договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів. Про це йдеться в коментарі МЗС України у відповідь російським дипломатам, розповсюдженому прес-службою, передає УНН.