У РФ упевнені, що не порушують домовленостей перевірками суден в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу запевнив, що дії Росії з перевірки суден у Азовському морі "вписуються" у домовленості між РФ і Україною від 2003 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Я б порадив перш ніж робити які-небудь заяви, почитати договір між РФ і Україною від 2003 року. З нього буде кристально ясно, що дії з перевірки тих чи інших суден абсолютно вписуються у домовленості між Москвою і Києвом, які діють і визначають статус Азовського моря як внутрішніх вод двох держав", - заявив він, коментуючи заяви голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.
Також Лавров поскаржився, що "не чув жодних звинувачень або стурбованості з боку Брюсселя", коли Україна затримувала судна за захід у порти окупованого Криму.
У понеділок, 19 листопада, за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні повідомила, що міністри закордонних справ 28 країн ЄС висловили стурбованість у зв'язку з ситуацією в Азовському морі і обговорили ухвалення відповідних "цільових заходів".
Нагадаємо, Європейський Союз розглядає заходи з підтримки України в Азовському морі.
Раніше у ВМС ЗСУ заявляли, що РФ загострює обстановку в Чорному і Азовському морях.
Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна готує спільну позицію з державами, судна під прапорами яких затримують в Азовському морі.