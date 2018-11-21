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У РФ упевнені, що не порушують домовленостей перевірками суден в Азовському морі

У РФ упевнені, що не порушують домовленостей перевірками суден в Азовському морі

Київ • УНН

 • 17309 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу запевнив, що дії Росії з перевірки суден у Азовському морі "вписуються" у домовленості між РФ і Україною від 2003 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Я б порадив перш ніж робити які-небудь заяви, почитати договір між РФ і Україною від 2003 року. З нього буде кристально ясно, що дії з перевірки тих чи інших суден абсолютно вписуються у домовленості між Москвою і Києвом, які діють і визначають статус Азовського моря як внутрішніх вод двох держав", - заявив він, коментуючи заяви голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

Також Лавров поскаржився, що "не чув жодних звинувачень або стурбованості з боку Брюсселя", коли Україна затримувала судна за захід у порти окупованого Криму.

У понеділок, 19 листопада, за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні повідомила, що міністри закордонних справ 28 країн ЄС висловили стурбованість у зв'язку з ситуацією в Азовському морі і обговорили ухвалення відповідних "цільових заходів".

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає заходи з підтримки України в Азовському морі.

Раніше у ВМС ЗСУ заявляли, що РФ загострює обстановку в Чорному і Азовському морях.

Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна готує спільну позицію з державами, судна під прапорами яких затримують в Азовському морі.

Українські Національні Новини

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