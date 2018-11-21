У РФ упевнені, що не порушують домовленостей перевірками суден в Азовському морі

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу запевнив, що дії Росії з перевірки суден у Азовському морі "вписуються" у домовленості між РФ і Україною від 2003 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.