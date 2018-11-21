В РФ уверены, что не нарушают договоренностей проверками судов в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заверил, что действия России по проверке судов в Азовском море "вписываются" в договоренности между РФ и Украиной от 2003 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Я бы посоветовал прежде чем делать какие-либо заявления, почитать договор между РФ и Украиной от 2003 года. Из него будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые действуют и определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - заявил он, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Также Лавров пожаловался, что "не слышал каких-либо обвинений или озабоченностей со стороны Брюсселя", когда Украина задерживала суда за заход в порты оккупированного Крыма.
В понедельник, 19 ноября, по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что министры иностранных дел 28 стран ЕС выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море и обсудили принятие соответствующих "целевых мер".
Напомним, Европейский Союз рассматривает меры по поддержке Украины в Азовском море.
Ранее в ВМС ВСУ заявляли, что РФ обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.
Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина готовит общую позицию с государствами, суда под чьими флагами задерживают в Азовском море.