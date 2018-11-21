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В МИД ответили на слова Лаврова о проверках судов в Азовском море

В МИД ответили на слова Лаврова о проверках судов в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 14287 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ни одно из положений договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты. Об этом говорится в комментарии МИД Украины в ответ российским дипломатам, распространенном пресс-службой, передает УНН.

"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение Договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства - ни по Конвенции ООН по морскому праву, ни по двусторонней договорной базе.

"Мы благодарны нашим партнерам за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе", - отметили в министерстве.

В начале недели Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Могерини пригрозила России "целевыми мероприятиями" из-за ситуации в Азовском море.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заверил, что действия России по проверке судов в Азовском море "вписываются" в договоренности между РФ и Украиной от 2003 года.

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