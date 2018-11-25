Росіяни погрожують застосуванням зброї українським кораблям у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагають від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї. Про це у мережі Facebook повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України, передає УНН.
“Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ „Дон“ з метою спроби абордажу”, — йдеться у повідомлені.
У ВМС додали, що не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Нагадаємо, у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.
У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.
Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.