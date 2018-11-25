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Російські вертольоти супроводжують українську військову групу кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля керчинської протоки. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.

“25.11.2018 о 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

У свою чергу у прикордонуправлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

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