Российские вертолеты сопровождают украинскую военную группу кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военно-морских Сил ВС Украины, передает УНН.
"25.11.2018 в 13.12 зафиксировано заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом.
Напомним, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.
В свою очередь в погрануправлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".