Россияне угрожают применением оружия украинским кораблям в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требуют от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает УНН.
"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины по Керченскому проливу российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.
В ВМС добавили, что, несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Напомним, в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.
Позже стало известно, что два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.