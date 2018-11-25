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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101664 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107394 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143270 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127208 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167236 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россияне применили оружие против корабля ВМС Украины

Россияне применили оружие против корабля ВМС Украины

Киев  •  УНН

 • 18851 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины, есть раненый. Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook, сообщает УНН.

"Срочно! На выходе из Керченского проливп россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС так оккупированного ими ''территориального моря РФ'' у Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, он добавил, что "в настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины".

Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия .

Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Напомним, в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".

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