Россияне применили оружие против корабля ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины, есть раненый. Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook, сообщает УНН.
"Срочно! На выходе из Керченского проливп россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС так оккупированного ими ''территориального моря РФ'' у Крыма", - говорится в сообщении.
Кроме того, он добавил, что "в настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины".
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия .
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Напомним, в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".