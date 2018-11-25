Українські кораблі захоплені спецназом РФ, є поранені - ВМС

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російський спецназ захопив українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь”, які слідували у Керченській протоці. Про це у мережі Facebook повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України, передає УНН.

“За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери „Бердянськ“, „Нікополь“ вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир „Яни Капу“ також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Українські Національні Новини

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