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Російські військові застосовують зброю на ураження – командування ВМС України

Російські військові застосовують зброю на ураження – командування ВМС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські війська в Керченській протоці застосували зброю на ураження проти українських катерів. Про це повідомляє Прес-центр Командування ВМС ЗС України, пише УНН.

“Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер „Бердянськ“. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження”, — повідомили у штабі.

Водночас й представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у Facebook повідомив:

“Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України”.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї. 

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден

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