Российские военные применяют оружие на поражение - командование ВМС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Об этом сообщает Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, пишет УНН.
"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в штабе.
В то же время и представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook сообщил:
"Сейчас вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины".
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов.