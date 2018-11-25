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Командування ВМС України повідомило деталі обстрілів українських катерів росіянами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Такі наслідки обстрілу росіянами українських суден. Про це повідомляє Прес-центр Командування ВМС ЗС України, пише УНН.

“Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер „Бердянськ“. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження”, — повідомили у штабі.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Нагадаємо, у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявили, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

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