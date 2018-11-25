Командування ВМС України повідомило деталі обстрілів українських катерів росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Такі наслідки обстрілу росіянами українських суден. Про це повідомляє Прес-центр Командування ВМС ЗС України, пише УНН.
“Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер „Бердянськ“. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Нагадаємо, у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявили, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.