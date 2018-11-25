Командование ВМС Украины сообщило детали обстрелов украинских катеров россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Такие последствия обстрела россиянами украинских судов. Об этом сообщает Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, пишет УНН.
"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в штабе.
Кроме того, он добавил, что "в настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины".
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия .
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Напомним, в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".