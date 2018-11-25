Украинские корабли захвачены спецназом РФ, есть раненые - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российский спецназ захватил украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", которые следовали в Керченском проливе. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает УНН.
"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.