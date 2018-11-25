МИД Латвии отреагировало на события в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичсо отреагировал на атаку россиянами украинских военных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства Латвии.
Министр назвал действия России “явным нарушением международного права, которое должно быть осуждено международным сообществом”.
“Россия должна принять меры для деэскалации ситуации”, — написал он.
Напоминаем, одновременно появилась информация, что три судна ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, на который ссылается российское агентство ТАСС.
По официальной информации ВМС Украины — 6 украинских военных получили ранения во время обстрела кораблей.