МИД Латвии отреагировало на события в Керченском проливе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98639 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141514 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138643 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133381 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126938 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 166148 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичсо отреагировал на атаку россиянами украинских военных катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства Латвии.

Министр назвал действия России “явным нарушением международного права, которое должно быть осуждено международным сообществом”.

“Россия должна принять меры для деэскалации ситуации”, — написал он.

Напоминаем, одновременно появилась информация, что три судна ВМС Украины, которые направлялись из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, на который ссылается российское агентство ТАСС.

По официальной информации ВМС Украины — 6 украинских военных получили ранения во время обстрела кораблей.

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