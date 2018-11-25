МИД Эстонии осудило агрессию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. МИД Эстонии осудило агрессию РФ в Азовском море и Керченском проливе, позиция опубликована на странице в Twitter, передает УНН.
“Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательный акт об усилении напряженности”, — говорится в сообщении.
Напоминаем, МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с агрессией России в Азовском море. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter. Также министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичсом отреагировал на атаку россиянами украинских военных катеров.